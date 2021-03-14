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الطائف: صيانة 300 ألف م2 من المسطحات الخضراء وزراعة 22 ألف شجرة

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الطائف: صيانة 300 ألف م2 من المسطحات الخضراء وزراعة 22 ألف شجرة الطائف: صيانة 300 ألف م2 من المسطحات الخضراء وزراعة 22 ألف شجرة
بهدف تحسين المشهد الحضري على امتداد الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة

الطائف: صيانة 300 ألف م2 من المسطحات الخضراء وزراعة 22 ألف شجرة

قامت أمانة الطائف مع حلول فصل الربيع، بزراعة أنواع من الشتلات، ضمن أعمالها في تحسين المشهد الحضري على امتداد الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة.

وأجريت أعمال الصيانة والتأهيل لأكثر من 300 ألف مـتـر مـربـع مـن المسطحات الخضراء في الحدائق والمياديـن العامة، إضافة إلى زراعة أكثر من 22 ألف شجرة منوعة.

وأكدت أمانة الطائف أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصـيانة الـمـيادين والحدائق العامة وخاصة فـي مـجال زراعة الـزهور الـمـوسمـية مـثل "البتونـيا، والأقحوان، والماري قود، والقرنفل"؛ داعيًا الجميع إلى ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والحدائق؛ لتظل متنفسًا ينعم به الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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