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حملات رقابية تغلق 172 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة

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حملات رقابية تغلق 172 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة حملات رقابية تغلق 172 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة
نفّذتها "الأمانة" بنطاق 34 بلدية فرعية ومحافظة مؤكدة مواصلة الجهود

حملات رقابية تغلق 172 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، على مدى اليومين الماضيين، 7599 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 172 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، ضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفِرَق الميدانية نفّذت الجولات الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 206 مخالفات؛ مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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