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تتجاهل محاولات الرئيس الأمريكي للتواصل معها بشأن برنامجها النووي

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كوريا الشمالية تتجاهل محاولات الرئيس الأمريكي للتواصل معها بشأن برنامجها النووي تتجاهل محاولات الرئيس الأمريكي للتواصل معها بشأن برنامجها النووي

مصراوي Masrawy

12:56 م الأحد 14 مارس 2021

بيونجيانج- (بي بي سي):

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها تحاول التواصل مع حكومة عبر قنوات متعددة منذ فبرايرالماضي، لكن بيونجيانج لم تتجاوب معها حتى الآن.

وقال مسؤولون إن الهدف من محاولات التواصل هو الحد من مخاطر التصعيد بين البلدين.

وتعد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وبيونجيانج.

ولم تتمكن ثلاث اجتماعات سابقة بين الرؤساء الأمريكيين السابقين لبايدن، من إحراز أي تقدم.

ولم تنجح المفاوضات في ثني كوريا الشمالية عن مواصلة التقدم فى برنامجها لتطوير الأسلحة النووية، وهو المطلب الأساسي للولايات المتحدة والقوى الكبرى.

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