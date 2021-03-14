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رئيس الوزراء الأردني: ما حدث في مستشفى السلط تقصير لا يمكن تبريره

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رئيس الوزراء الأردني: ما حدث في مستشفى السلط تقصير لا يمكن تبريره رئيس الوزراء الأردني: ما حدث في مستشفى السلط تقصير لا يمكن تبريره

مصراوي Masrawy

12:42 م الأحد 14 مارس 2021

عمان - ( د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد أن ما حصل في مستشفى السلط الحكومي تقصير لا يمكن تبريره.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن الخصاونة قوله خلال جلسة طارئة لمجلس النواب ، إن تتحمل المسؤولية السياسية، والحكومة تسعى لاستعادة الثقة مع المواطن.

وبين أن الحكومة بادرت بالأمس بسلسلة من الإجراءات القضائية للتحقيق بالحادثة والوقوف على تفاصيل ما جرى، مشيراً إلى أن الحكومة ستعالج كافة أوجه القصور لعدم تكرار مثل تلك الحوادث.

وعقد مجلس النواب الأردني جلسة طارئة لبحث حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي امس .

وكشف وزير الصحة المكلف مازن الفراية عن أن عدد وفيات الأمس بكورونا في مستشفى السلط تسعة بينهم ستة اثناء انقطاع الأكسجين.

وقال الفراية، خلال الجلسة ، إن نفاد الأكسجين في مستشفى السلط استمر ساعتين منذ السابعة والنصف صباحا ولغاية التاسعة والنصف، أمس ، مشيرا إلى أنه "في تمام الساعة 7ر12 من صباح السبت ورد بلاغ للأمن العام بشأن مشكلة نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة بمستشفى السلط".

وأوضح الفراية أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قام امس بزيارة إلى مستشفى السلط الحكومي، عقب وفاة عدد من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين.

وتفقد الملك عبدالله الثاني الأوضاع داخل المستشفى.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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