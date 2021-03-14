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رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد الفريق كمال عامر

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رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد الفريق كمال عامر رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد الفريق كمال عامر

مصراوي Masrawy

12:33 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تلقى إخطارا من وزارة الداخلية بشأن وفاة النائب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل .

وقال حنفي جبالي: يعز علينا أن نفقد الفقيد المرحوم عضو المجلس، فقد كان صاحب تاريخ وطني وبرلماني مشرف.

ووقف مجلس النواب، دقيقة حداد على وفاة الراحل كمال عامر، وقراءة الفاتحة ترحما عليه.

ومن المقرر أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بوفاة النائب كمال عامر، ليتم تصعيد البديل له في المقعد، وفقا لما نصه عليه قانون مجلس النواب.​

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