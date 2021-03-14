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غدًا.. انطلاق مؤتمر ”إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية” بالأزهر

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غدًا.. انطلاق مؤتمر ”إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية” بالأزهر غدًا.. انطلاق مؤتمر ”إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية” بالأزهر

مصراوي Masrawy

12:32 م الأحد 14 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

تنطلق، غدًا الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظِّمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة "إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية"، على مدار يومين عبر تقنية " كونفرانس".

يأتي المؤتمر ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، وتعدد أعراقها التي يجمع بينها الإسلام.

ويناقش المؤتمر الذي يرأسه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ويتولى أمانته الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث، إسهامات الفارابي فى علوم عصره، وإسهاماته فى الجوانب الإنسانية والفلسفية والسياسية والأخلاقية، إلى جانب أصداء سيرته الفكرية.

وقال الدكتور نظير عيّاد إن المؤتمر يستهدف تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدَّموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدِّمه حاضرهم قياسًا على ما قدَّمه ماضيهم، خصوصًا أنه ماضٍ يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

وأضاف أن المؤتمر يسلِّط الضوء على الإمام أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي (259هـ/ 872م -339هـ/ 950م)، كأنموذج لأبرز العلماء الفلاسفة الأوائل؛ حيث تستهدف محاور المؤتمر -من خلال ما يُقدَّم بها من بحوث علمية- إثبات أن الحضارة الإسلامية -عبر الفارابيّ- انفتحت على الثقافات الأخرى ولم تنغلق؛ فأفادت وتأثَّرت وأثَّرت ولم تبخل، واتَّسع إشعاعها العلمي ليشمل شتَّى فروع المعرفة.

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