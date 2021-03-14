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"مدير هلال مكة" يستعرض أساليب العمل الإسعافي بالحرم المكي

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"مدير هلال مكة" يستعرض أساليب العمل الإسعافي بالحرم المكي "مدير هلال مكة" يستعرض أساليب العمل الإسعافي بالحرم المكي
ناقش استعدادات موسم العمرة وشهر رمضان لتحقيق معايير الجودة التشغيلية

عقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور مصطفى جميل بلجون؛ اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة.

جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي، ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية، وتذليل العقبات كافة، بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية مع الأخذ بالاحتياطات والتدابير اللازمة في تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية.

وتمّ استعراض آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة وفي المراكز الاسعافية، إضافة

إلى استعراض أساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي، كما ناقش خلال الاجتماع خطة الاستعداد لموسم العمرة 1442هـ، التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوّار الحرم المكي الشريف، والطرق المؤدية لمكة المكرّمة خلال شهر رمضان المبارك.

هيئة الهلال الأحمر منطقة مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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