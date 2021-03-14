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تأجيل محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب" لـ21 مارس

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تأجيل محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب" لـ21 مارس تأجيل محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب" لـ21 مارس

مصراوي Masrawy

12:31 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"؛ لجلسة 21 مارس، لورود التحريات عن محل إقامتها وتقديم الاسطوانة المدمجة التي تحوي حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة "تطهير المجتمع" طالب فيها بمحاكمة "يوسف" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.

وتعد تلك هي الدعوى الثانية بحق الفنانة رانيا يوسف والتي تحدد لها جلسة 21 فبراير.

وكان تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس" والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد تحدثت فيها عن "مؤخرتها" بالإضافة لاستهجانها ارتداء الحجاب.

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