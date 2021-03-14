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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الصيانة بمدينة الطالبات بالقاهرة

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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الصيانة بمدينة الطالبات بالقاهرة نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الصيانة بمدينة الطالبات بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:05 م الأحد 14 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، قبل قليل، أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وتفقد فكري مبنى (السيدة رقية رضي الله عنها)، المسمى بمبنى (ز) سابقًا، وطالب الشركة المنفذة لأعمال الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطالبات خلال المرحلة المقبلة؛ حيث قام بتفقد جميع أعمال الصيانة بالمبنى من أعمال بياض ومحارة وكهرباء وسباكة وغير ذلك من باقي الأعمال.

وطالب نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الطالبات بأهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، وتأكد من وجود الطواقم الطبية على مدار الساعة؛ لمتابعة الحالة الصحية للطالبات؛ سواء في المدينة الجامعية، أو خلال أداء الامتحان، لافتًا إلى أن بعض الكليات أنهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعض الفرق الدراسية وسط هدوء تام، والتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن باقي كليات فرع البنات تؤدي الآن الأيام الأخيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنتهي نهاية الأسبوع الجاري.

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