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3 بدائل.. "التعليم" تكشف خيارات استكمال الدراسة "الترم الثاني"

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3 بدائل.. "التعليم" تكشف خيارات استكمال الدراسة "الترم الثاني" 3 بدائل.. "التعليم" تكشف خيارات استكمال الدراسة "الترم الثاني"

مصراوي Masrawy

12:00 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استئناف الدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تأجيل الدراسة بداية من يناير الماضي، بسبب انتشار ، وحددت وقتها الخيارات للطلاب.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم 3 خيارات أمام الطلاب لاستكمال الدراسة في الترم الثاني، جاءت على النحو التالي:

رفع الغياب

أعلنت الوزارة إن حضور الطلاب إلى المدارس اختياري دون احتساب أيام غياب، بالإضافة إلى توقيع إقرار من ولي الأمر الذي يرغب في عدم إحضار ابنه رسميًّا إلى المدرسة.

ويمكن للطالب استكمال الدراسة من خلال التعليم عن بُعد، باستخدام المنصات الرقمية والقنوات التليفزيونية التي خصصتها الوزارة.

الحضور للمدرسة

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة إلى "المدارس الفترتَين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الرابع حتى السادس الإبتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومَين أسبوعيًّا، وبالنسبة إلى "المدارس الفترتَين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومَين أسبوعيًّا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يكون يومَين أسبوعيًّا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطلاب على مستوى المدرسة.

إعادة السنة الدراسية

أتاحت الوزارة للطلاب إعادة العام الدراسي حال عدم رغبتهم في اختيار أحد الخيارَين السابقَين.

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