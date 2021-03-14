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صحيفة سعودية: سعي المملكة لتطوير قواتها العسكرية حق أصيل لها

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صحيفة سعودية: سعي المملكة لتطوير قواتها العسكرية حق أصيل لها صحيفة سعودية: سعي المملكة لتطوير قواتها العسكرية حق أصيل لها

مصراوي Masrawy

12:09 م الأحد 14 مارس 2021

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "عكاظ" أن سعي المملكة لتطوير قواتها العسكرية وتبادل الخبرات مع الأصدقاء حق أصيل لها، حتى ولو أثار ردود فعل البعض ممن اعتادوا التدخل في شؤون الغير.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان («عين الصقر».. الجاهزية أعلى) - أن السعودية تواصل سعيها الدؤوب للتطور في كافة المجالات فها هي مقاتلاتها من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة تصل إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية للمشاركة في تمرين (عين الصقر 1) المزمع تنفيذه خلال الشهر الحالي، بمشاركة القوات الجوية اليونانية في سماء البحر المتوسط.

وأضافت أن الهدف من مشاركة السعودية في هذا التمرين هو صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، ورفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

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