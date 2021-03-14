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دعوى قضائية ضد جوجل لتتبعها بيانات المستخدمين في وضع التصفح الخفي

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دعوى قضائية ضد جوجل لتتبعها بيانات المستخدمين في وضع التصفح الخفي دعوى قضائية ضد جوجل لتتبعها بيانات المستخدمين في وضع التصفح الخفي

مصراوي Masrawy

12:06 م الأحد 14 مارس 2021

كاليفورنيا- (أ ش أ):

تواجه شركة "جوجل"، عملاق منصات البحث في العالم، دعوى قضائية جماعية؛ حيث اشتكى عدد من مستخدمي عملاق البحث من أن جوجل تقوم بجمع بيانات المستخدمين سرًا حتى عند استخدامهم وضع "التصفح الخفي".

وقام عدد من المستخدمين بتقديم شكوى في يونيو 2020 يزعمون فيها أن منصة جوجل تقوم بنشاط تتبع بيانات المستخدمين واسع الانتشار، ويستمر تتبعها حتى إذا اتخذ المستخدمون خطوات لحماية معلوماتهم الخاصة، مثل استخدام وضع التصفح المتخفي في كروم Chrome، أو التصفح الخاص في متصفح سفاري Safari والمتصفحات الأخرى، وطالبوا بما لا يقل عن 5 مليارات دولار كتعويض.

يذكر أن جوجل أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتخلص تدريجيًا من ملفات تعريف الارتباط للتتبع (التابعة لجهات خارجية) ، وأنها لا تخطط لاستبدال ملفات تعريف الارتباط بشيء قد يكون ضارًا، على الرغم من أن ذلك سيؤثر على نشاط إعلانات الشركة.

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