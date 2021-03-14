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وزير التعليم الفرنسي: لا يمكن إغلاق المدارس في البلاد إلا بعد قيام الدولة بتجربة كل شئ لمكافحة كوفيد-19

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وزير التعليم الفرنسي: لا يمكن إغلاق المدارس في البلاد إلا بعد قيام الدولة بتجربة كل شئ لمكافحة كوفيد-19 وزير التعليم الفرنسي: لا يمكن إغلاق المدارس في البلاد إلا بعد قيام الدولة بتجربة كل شئ لمكافحة كوفيد-19

مصراوي Masrawy

11:46 ص الأحد 14 مارس 2021

باريس- (أ ش أ):

أعلن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير ، أنه لا يمكن إغلاق المدارس إلا بعد أن تكون الدولة قد جربت كل شيء لمكافحة الجائحة وأن المدارس ستكون آخر ما يتم إغلاقه وذلك في ظل تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدة مناطق بفرنسا.

وقال "بلانكير" – حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الفرنسية اليوم الأحد - إن المدارس هي أثمن مؤسسة في قلب المجتمع الفرنسي.. مؤكدا أنه لا يمكن إغلاق المدارس إلا عندما تجرب كل شيء آخر للتصدي للوباء وهذا لا يكفي أيضا.. ملمحا إلى إمكانية إغلاق المقاصف بالمدارس إذا لزم الأمر.

وكانت بيانات وزارة الصحة الفرنسية قد اظهرت مؤخرا أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد اقترب من 30 ألف حالة أمس السبت في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح خمسة ملايين مواطن.

يذكر أن البيانات اظهرت أنه مع مواجهة الحكومة صعوبة في احتواء الانتشار سجلت فرنسا 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 امس السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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