تعيين 6 مديرات بعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارا بتعيين 6 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

والمعينات هُنّ:

المستشارة هبة الله محمد شهاوي، مديرًا لنيابة كفر الشيخ القسم الأول.

المستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي، مديرًا لنيابة طلخا.

المستشارة غادة محمد محمود يونس، مديرًا لنيابة التعليم القسم الثالث.

المستشارة ريهام مأمون محمد عبد الموجود، مديرًا لنيابة الري.

المستشارة عبير جمال عبد الله خليل، مديرًا لنيابة الزقازيق القسم الرابع.

المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الثاني.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأنه يصبح عدد المستشارات اللائي قام المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بتعيينهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٠ وحتى الأن، إثنين وعشرين مديرًا من مستشارات النيابة الإدارية.

والجدير بالذكر أن تعيين العضوات المذكورات يأتي إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وقد تم اختيارهن وفقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة يتقدم المستشار عصام المنشاوي، بتحية تقدير للزميلات عضوات النيابة الإدارية وكافة سيدات مصر العظيمات متمنيًا لهن المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.