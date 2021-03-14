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"القويحص" يتفقد مرافق ومحتويات مشروع النقل العام بمكة

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"القويحص" يتفقد مرافق ومحتويات مشروع النقل العام بمكة "القويحص" يتفقد مرافق ومحتويات مشروع النقل العام بمكة
يشمل ورشًا للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود ومركز التشغيل والتحكم

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مرافق مشروع النقل العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واجتمع "القويحص" خلال الجولة، بالشركة المنفذة للمشروع، واستمع لشرح مفصل عن العمل في المشروع من مدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ مبينًا ما يتضمنه المشروع من ورش للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود، ومبنى خدمة العملاء، ومركز التشغيل والتحكم.

وفي نهاية الجولة أكد أن المشروع يأتي من واقع نظرة ثاقبة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ورؤيتهم حول التحديات الكبيرة التي تشهدها مكة في مجال النقل بسبب الازدحام الشديد على مدار العام خاصة في موسمي الحج ورمضان.

وعبّر أمين العاصمة المقدسة عن شكره الجزيل للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على جهوده الكبيرة ودوره الرائد في المشروع ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على متابعته الحثيثة للمشروع.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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