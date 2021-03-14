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بغداد: إحباط هجوم إرهابي من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية

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بغداد: إحباط هجوم إرهابي من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية بغداد: إحباط هجوم إرهابي من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأحد 14 مارس 2021

بغداد- (أ ش أ):

أحبطت قيادة العمليات المشتركة بالعراق هجوما إرهابيا من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - أنه تم التصدي لمحاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة (الدوكجي) الحدودية غرب جبل سنجار.

وأضافت أن القوات العراقية اشتبكت مع مجموعة إرهابية في جبل سنجار، وتم إيقاف عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية، في حين قامت القوات العراقية من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار والتعامل معها بمختلف الأسلحة، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوات العراقية.

من جانبها.. وجهت "العمليات المشتركة"، قيادة عمليات غرب نينوى بتقديم الدعم والإسناد إلى جميع المناطق الحدودية على طول الحدود مع تأمين إسناد جوي لجميع القطاعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية، مشددة على ضرورة يقظة قيادة قوات شرطة حرس الحدود لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع التسلل والتهريب.

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