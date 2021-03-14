أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس"

Print
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس" "تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس"
من المتوقع طرحها الشهر المقبل في تطور سريع للخدمات بالشبكة

تعتزم التواصل الاجتماعي تويتر، إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية تويتر سبيسز؛ لمنافسة تطبيق كلوب هاوس لغرف الدردشة الصوتية الشهر المقبل.

واعتبارًا من الشهر القادم، وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر؛ سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز.

موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، نقل عن أحد العاملين في شركة تويتر القول إن إطلاق الخدمة الجديدة "سيكون قريبًا جدًّا.. هذا ما نسعى إليه".

وكما نشرت "الألمانية"؛ يرى موقع "تك كرانش" أن هذا الطرح للخدمة على نطاق عام سيكون سريعًا جدًّا بالنسبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة فقط في أواخر العام الماضي.

من ناحيته قال متحدث باسم تويتر: "يمكننا بالقطع تأكيد أن أي شخص يستخدم أجهزة ذكية تعمل بنظامي التشغيل أندرويد أو آي.أو.إس؛ سيكون لديه نسخة ليست تجريبية"؛ وهو ما يعني أن تويتر ستطلق خدمة سبيسز على نطاق عام خلال أسابيع.

يُذكر أن سرعة التطوير التي تحدث الآن في "تويتر" أصبحت ملحوظة؛ ففي غضون بضعة أشهر فقط، طرحت شبكة تويتر خاصية غرفة الدردشة الصوتية للتجربة، وسرعان ما تكرر إدخال تعديلات على هذا المنتج مثل إضافة العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين المشاركين والمشرفين وقوائم الضيوف وغير ذلك.تويتر تطبيق كلوب هاوس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

البيئة: ربط مداخن كهرباء محطة غرب دمياط بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتوزيع الكوكايين

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتوزيع الكوكايين

المغرب: القبض على أعضاء شبكة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية

المغرب: القبض على أعضاء شبكة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية الدولية

هل يحق استرداد شبكة الخطبة؟.. قانون الأحوال الشخصية يجيب

هل يحق استرداد شبكة الخطبة؟.. قانون الأحوال الشخصية يجيب

شبكة عيون الإخبارية