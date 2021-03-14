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سيدني تؤكد أول حالة إصابة محلية بكورونا بعد أكثر من 50 يوما

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سيدني تؤكد أول حالة إصابة محلية بكورونا بعد أكثر من 50 يوما سيدني تؤكد أول حالة إصابة محلية بكورونا بعد أكثر من 50 يوما

مصراوي Masrawy

10:15 ص الأحد 14 مارس 2021

سيدني- (د ب أ):

أظهرت الاختبارات إصابة أحد موظفي الحجر الصحي الفندقي في سيدني بفيروس كورونا المستجد، مما ينهي فترة 55 يوما، بدون تسجيل أي حالات إصابة، تم انتقالها محليا في المدينة الاسترالية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الرجل47 عاما، كان يعمل في اثنين من فنادق الحجر الصحي في سيدني، للمسافرين العائدين، وهما فندقا "سوفيتيل ونتوورث" في المنطقة التجارية الوسطى و"مانترا سيدني سنترال" في هايماركت.

وكان الموظف قد حصل على الجرعة الأول من جرعتي لقاح "فايزر". ويتصل مسؤولون الآن بجميع المخالطين له.

وقال وزير الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز"، براد هازارد "أعتقد أن الرسالة المستفادة من ذلك للجميع: لا تكن متهاونا".

وأضاف "إننا في خضم جائحة تحدث مرة واحدة كل مئة عام، يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

وذكر وزير الصحة أنه من السابق لأوانه الكشف عما إذا كانت تلك الحالة ستضر بالتخفيف المقرر لبعض القيود في 17 مارس الجاري.

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