أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

أمريكي يعيش في دبي "الفاخرة" مجاناً لمدة يوم كامل

Print
مواضيع متعلقة
دراسة جديدة: الحالات الشديدة من كورونا يمكن أن تسبب اعتلالاً دماغياً.. ما أعراضه؟

دراسة جديدة: الحالات الشديدة من كورونا يمكن أن تسبب اعتلالاً دماغياً.. ما أعراضه؟

عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. خطوة صحيحة أم عودة للخلف؟

عودة رونالدو إلى ريال مدريد.. خطوة صحيحة أم عودة للخلف؟

مع استمرار سقوط الليرة.. لبنانيون لـCNN: تكلفة المواصلات باتت تتجاوز قيمة الراتب

مع استمرار سقوط الليرة.. لبنانيون لـCNN: تكلفة المواصلات باتت تتجاوز قيمة الراتب

بعضهن يُهدد بالاغتصاب.. عبيد صناعة الحرير في الهند يعملون لسداد الديون

بعضهن يُهدد بالاغتصاب.. عبيد صناعة الحرير في الهند يعملون لسداد الديون

شبكة عيون الإخبارية