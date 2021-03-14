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نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية
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الجمعة 19 مارس 2021 01:23 صباحاً
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها
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الجمعة 19 مارس 2021 12:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
آخر النهار | 13 مارس 2021 - دار الإفتاء تحسم الجدل حول تطبيق تحريك صور الموتى
مصر
Al Nahar TV
الأحد 14 مارس 2021 10:06 صباحاً
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