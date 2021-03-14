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مسؤول أمريكي: تجاهلت محاولاتنا إطلاق اتصالات سرية معها

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مسؤول أمريكي: كوريا الشمالية تجاهلت محاولاتنا إطلاق اتصالات سرية معها مسؤول أمريكي: تجاهلت محاولاتنا إطلاق اتصالات سرية معها

مصراوي Masrawy

08:52 ص الأحد 14 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها، بعثة بيونج يانج في الأمم المتحدة.
وأضاف المسؤول - في تصريح لصحيفة يو.إس.آيه.توداي الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه "لتقليل مخاطر التصعيد، تواصلنا مع حكومة كوريا الشمالية عبر عدة قنوات بدءًا من منتصف فبراير الماضي".
وأوضح "حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونج يانج، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلب للتعقيب بعد".
يأتي ذلك بعد أكثر من عام دون حوار نشط مع كوريا الشمالية، على الرغم من المحاولات المتعددة من قبل الولايات المتحدة للمشاركة.

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