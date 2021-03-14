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ضحايا كورونا.. 1.392 وفاة بالولايات المتحدة و1986 حالة بالبرازيل و639 بالمكسيك

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ضحايا كورونا.. 1.392 وفاة بالولايات المتحدة و1986 حالة بالبرازيل و639 بالمكسيك ضحايا كورونا.. 1.392 وفاة بالولايات المتحدة و1986 حالة بالبرازيل و639 بالمكسيك
خلال الساعات الـ24 الماضية

ضحايا كورونا.. 1.392 وفاة بالولايات المتحدة و1986 حالة بالبرازيل و639 بالمكسيك

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 63.007 إصابات جديدة و 1.392 حالة وفاة نتيجة المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 29.176.658 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 530.693 حالة وفاة.

البرازيل

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أمس 1986 حالة وفاة و75 ألفًا و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه بذلك يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بكورنا في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 277 ألفًا و91 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 11 مليونًا و438 ألفًا و935 إصابة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع الإجمالي إلى مليونين و163 ألفًا و 875 إصابة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 639 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 194 ألفًا و490 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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