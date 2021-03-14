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المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة

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المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة

مصراوي Masrawy

01:43 ص الأحد 14 مارس 2021

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليوني و 163 ألفا و 875 إصابة.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، وفقا لقناة " اليوم" ، أنه تم تسجيل 639 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 194 ألفا و490 حالة.
وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أعلن الخميس الماضي عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك- V" الروسي المضاد لكورونا إلى بلاده.
وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.​

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مصراوي Masrawy

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