أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. ارتفاع وفيات "محرقة الأفارقة".. ومطالبات بتحقيق دولي مع الحوثيين

Print
اليمنية دعت لمحاسبة المتورطين والضغط على الميليشيا لوقف تجنيد اللاجئين

بالصور .. ارتفاع وفيات

ارتفع عدد الوفيات من جراء المحرقة التي تعرَّض لها المهاجرون في العاصمة صنعاء، كما ارتفعت معها الأصوات المطالبة بتحقيق دولي شفاف، فيما شرع الحوثيون بدفن عدد من الضحايا.

وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن عدد الوفيات من جراء حريق مركز المهاجرين بصنعاء ما زال في ارتفاع. وأضافت بأنه لا يزال نحو 120 من المهاجرين يتلقون العلاجات في عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء، حالة عدد منهم لا تزال حرجة.

ومع ارتفاع عدد الضحايا من المهاجرين تعالت الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الحادثة. وطالب عثمان جلتو، رئيس الجالية الإثيوبية في صنعاء، في مؤتمر صحفي عُقد أمس، بتحقيق دولي في حادثة الحريق التي تعرَّض لها مهاجرون من إفريقيا بصنعاء.

كما طالبت الحكومة اليمنية بـ"تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احترامًا لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب".

بالصور .. ارتفاع وفيات

بالصور .. ارتفاع وفيات

ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

عون يدعو الحريري للتنحي عن تشكيل الحكومة اللبنانية بحال عدم قدرته على ذلك

عون يدعو الحريري للتنحي عن تشكيل الحكومة اللبنانية بحال عدم قدرته على ذلك

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع كبار المسؤولين أزمة انقطاع الكهرباء

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع كبار المسؤولين أزمة انقطاع الكهرباء

الحريري بعد لقائه مع عون: هناك فرصة لتشكيل الحكومة اللبنانية

الحريري بعد لقائه مع عون: هناك فرصة لتشكيل الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية