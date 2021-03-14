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فرنسا: 174 حالة وفاة ونحو 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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فرنسا: 174 حالة وفاة ونحو 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة فرنسا: 174 حالة وفاة ونحو 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:21 ص الأحد 14 مارس 2021

فرنسا - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، السبت، تسجيل 174 حالة وفاة و29 ألفا و759 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 90 ألفا و315 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و45 ألفا و319 إصابة، وحصل 4 ملايين و853 ألفا و278 شخص على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.

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مصراوي Masrawy

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