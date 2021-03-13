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"صامطة" تحصد المركز الأول على مستوى البلديات بمنطقة جازان

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تقديرًا لرفعها إيرادات البلدية وتوقيعها عقد المشروع الاستثماري

حصلت بلدية محافظة صامطة على المركز الأول كأعلى إيراد على مستوى بلديات منطقة جازان، وذلك ضمن تقرير إيرادات القطاع البلدي للعام 2020م، تقديرًا لما حققته من رفع إيرادات البلدية وما تم من توقيع عقد المشروع الاستثماري، الذي يعد من المشروعات المتميزة من خلال ترسية مشروع المنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي بن منيف أن البلدية تعمل بشكل مستمر في تنمية وتطوير مدينة صامطة وتستمر هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 مؤكدًا مواصلة البلدية في طرح العديد من المشروعات الاستثمارية المميزة بالمحافظة.

ونوه "ابن منيف" بجهود الزملاء منسوبي تنمية الاستثمارات بالبلدية والأقسام الأخرى وذلك لحصول البلدية على المركز الأول على مستوى بلديات منطقة جازان كأعلى إيراد ويأتي هذا المنجز بتعاون الزملاء بروح الفريق الواحد والإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع وتحقيق أقصى فائدة للمحافظة.

وأضاف "ابن منيف" أن القطاع البلدي في صامطة يحظى بدعم من حكومتنا الرشيدة لتطوير الخدمات البلدية بما يحقق تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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