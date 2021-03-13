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أول مايسترو فتاة تقود حفلات أوبرا القاهرة في الإسكندرية (صور)

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أول مايسترو فتاة تقود حفلات أوبرا القاهرة في الإسكندرية (صور) أول مايسترو فتاة تقود حفلات أوبرا القاهرة في الإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

11:12 م السبت 13 مارس 2021

(مصراوي):

في شهر المرأة، دفعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، لأول مرة بمايسترو من الفتيات المبدعات الشابة المصرية روسيلا سمير لتقود الأوركسترا الوتري في حفل جالا كونسير الذي أقيم على مسرح أوبرا الإسكندرية وأحياه نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية إيمان مصطفي بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن وبالاشتراك مع فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم رقصات محمد حامد وإخراج هشام الطلي.

جاء الحفل وسط إقبال جماهيري كبير حيث اكتمل عدد الحضور في صالة مسرح سيد درويش طبقًا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتزام الجمهور بها لتكتمل صورة مبهرة رسمها مغنيين فرقة الأوبرا مع عارضين الباليه، وكان إطارها النغمات الساحرة لأوركسترا الوتريات والقيادة النسائية للمايسترو المصرية الشابه روسيلا سمير التي نجحت في إثبات أن المرأة المصرية تمتلك قدرات إبداعية متفردة في مختلف المجالات والكفاءة التي تؤهلها لاعتلاء قمم الفن والثقافة والإبداع.

حيث نجحت روسيلا في قيادة الأوركسترا ببراعة وتمكن وتميزت بوضوح إشارتها مع العازفين لتخترق السيدات لأول مرة مجال قيادة الأوركسترا باحترافية وتشيد إنجاز جديد للمرأة المصرية كما تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة في آداء البرنامج الفني الذي تفاعل معه الجمهور.

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مصراوي Masrawy

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