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صور.. السيطرة على حريق وحدة سكنية في حي العرب ببورسعيد

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صور.. السيطرة على حريق وحدة سكنية في حي العرب ببورسعيد صور.. السيطرة على حريق وحدة سكنية في حي العرب ببورسعيد

مصراوي Masrawy

11:00 م السبت 13 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:
سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على حريق وحدة سكنية بعقار خشبي قديم في تقاطع شارعي الحميدي والروضة بسوق السمك القديم في حي العرب.
تلقت الحماية المدنية بلاغًا باندلاع النيران بوحدة سكنية في عقار خشبي قديم تقاطع شارعي الحميدي والروضة في حي العرب، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله للعقارات الخشبية المجاورة.
حُرر محضر بالواقعة، ويجري التحري حول أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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