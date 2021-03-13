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رئيس الأرجنتين يتعرض لهجوم أثناء جولة في منطقة ضربتها حرائق غابات

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رئيس الأرجنتين يتعرض لهجوم أثناء جولة في منطقة ضربتها حرائق غابات رئيس الأرجنتين يتعرض لهجوم أثناء جولة في منطقة ضربتها حرائق غابات

مصراوي Masrawy

10:59 م السبت 13 مارس 2021

بوينس آيرس - (د ب أ)

تعرض الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لهجوم من جانب مجموعة من معارضي أنشطة التعدين أثناء قيامه بجولة في منطقة من البلاد ضربتها حرائق الغابات الأخيرة ، وفقا لتقرير نشرته وكالة "تيلام" للأنباء اليوم السبت.

وكان فرنانديز في سيارة بالقرب من مدينة لاجو بويلو في منطقة باتاجونيا عندما بدأت المجموعة برشق السيارة بالحجارة مما أدى إلى تحطم نافذتين.

وتوجه فرنانديز إلى المنطقة لتقييم الضرر جراء الحرائق التي وقعت مؤخرا والتي ظلت مشتعلة لأيام عند سفح جبال الأنديز. وبحسب تقارير إعلامية، تسبب الحريق في إتلاف أو الإضرار بألفي هكتار من الغابات و250 منزلا.

وذكرت صحيفة "إل كلارين" أن الوفد الرئاسي أنهى جولته بعد الهجوم. ثم قام فرنانديز بجولة جوية بطائرة مروحية قبل العودة إلى بوينس آيرس.

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