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61 وفاة و 4144 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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61 وفاة و 4144 اصابة بفيروس كورونا في الاردن 61 وفاة و 4144 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سجلت (4144) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (469,000) حالة.

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (2112) في محافظة العاصمة عمّان.

- (616) في محافظة إربد، منها (37) في الرمثا.

- (426) في محافظة الزرقاء.

- (229) في محافظة البلقاء.

- (142) في محافظة المفرق.

- (138) في محافظة جرش.

- (136) في محافظة الكرك.

- (126) في محافظة مأدبا.

- (59) في محافظة عجلون.

- (59) في محافظة الطفيلة.

- (51) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

- (50) في محافظة العقبة.

كما سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5285) حالة.

و بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.81%)، مقارنة مع (15.24%) يوم أمس.

و تمّ إجراء (27,984) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,131,793) فحصاً.

و بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4594) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (390,127) حالة.

و يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (73,588) حالة.

و يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (375) حالة، فيما غادرت (114) حالة.

و يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2737) حالة.

و يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2022) بنسبة إشغال (39%).

و يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (604) بنسبة إشغال (49%).

و يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (335) بنسبة إشغال (30%).

جي بي سي نيوز

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