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الخدمات الطبية بالداخلية تسخر جهودها لتنفيذ حملة "الوقاية أمان" لعموم منسوبيها

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بدأت بمكة والمدينة وتوسعت لتشمل مختلف مناطق ومدن المملكة

الخدمات الطبية بالداخلية تسخر جهودها لتنفيذ حملة

سخّرت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جهودها كافة من خلال كوادرها الإدارية والطبية لتنفيذ حملة "الوقاية أمان"، لتقديم لقاحات (كوفيد-19)، لعموم منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية وذويهم في مختلف مناطق ومدن المملكة.

واشتملت الخطة التي أعدتها الخدمات الطبية لتنفيذ حملة وزارة الداخلية "الوقاية أمان"، على عدة مراحل، بدأت من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوسعت لتشمل بعد ذلك مختلف مناطق ومدن المملكة، حيث وصل عدد المراكز الطبية التي تقدم اللقاحات (17) مركزًا طبيًا حتى الآن، فضلاً عن قيام فرق طبية مختصة تابعة للخدمات الطبية بجولات وزيارات ميدانية مستمرة لعددٍ من القطاعات الأمنية والمراكز التابعة لها، إضافة إلى التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية لتقديم اللقاحات لمنسوبيهم في العيادات الطبية لديهم.

وحرصت الخدمات الطبية على توزيع المراكز التي تقدم اللقاحات لتغطية جميع الراغبين في الاستفادة من الخدمة، حيث خصصت مركزًا صحيًا في المدينة الطبية التابعة للخدمات الطبية في مدينة الرياض "صلبوخ"، وعيادات بالمركز الصحي بديوان الوزارة، إضافة إلى مراكز لقاحات في مستشفيات قوى الأمن في (الرياض – مكة المكرمة – الدمام)، والمدينة الطبية لقوى الأمن بالخبر، والعيادات التخصصية الشاملة في مدينة تدريب الأمن العام والمدينة المنورة وجدة، وغيرها من المراكز، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

وتواصلت الزيارات الميدانية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية الأمنية، ومنهم منسوبو القوات الخاصة للأمن البيئي، ويجري العمل على توسيع دائرة الزيارات الميدانية خلال الفترة القريبة المقبلة عبر مبادرات جديدة.

وحرصت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تعزيز الحملة بتقديم رسائل توعوية وتثقيفية عن خطر فيروس كورونا، ومأمونية اللقاح للوقاية من المرض وحماية المجتمع من أخطاره، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى ما بعد أخذ اللقاح.

وأعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أنه بإمكان جميع المواطنين والمقيمين الحصول على اللقاح في أحد المراكز الطبية التابعة لها، والاستفادة من الخدمة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، وتسجيل الموعد لدى أي من مراكز اللقاحات التابعة للخدمات الطبية بالوزارة.

لقاح كورونا وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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