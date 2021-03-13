مجموعة سفن أمريكية بينهم حاملة الطائرات "أيزنهاور" تدخل مياه المتوسط لتنفيذ مناورة بحرية

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مصراوي Masrawy

وكالات

دخلت ‏مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، لإجراء مناورات مع البحرية اليونانية والإيطالية بجزيرة كريت، حسبما ذكرت العربية.

وكانت مراصد جوّية قد رصدت تكثيف طلعات جوية لأربع طائرات أمريكية في البحر المتوسط، ووصلت الطائرات عدّة مرات قبالة السواحل اللبنانية والسورية.

وأفاد بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني بأنها خططت، من بين أمور أخرى، لمناورات جوية مع القوات الأمريكية خاصة أنها لن تؤدي التدريبات المشتركة إلى زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة فحسب بل ستزيد من إمكانية التشغيل البيني بين الحليفين.

وأضاف أن مشاركة القوات المسلحة اليونانية في هذه العملية تثبت الدور المهم الذي تلعبه اليونان والولايات المتحدة في الدفاع والأمن لمنطقة البحر المتوسط ، لا سيما في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة.

وكجزء من هذه التدريبات، تم دمج الفرقاطة البحرية اليونانية "بسارا" مع مجموعة آيزنهاور كاريير سترايك كما ستشارك في التدريبات غواصتان تابعتان للبحرية اليونانية وعدة طائرات مقاتلة.