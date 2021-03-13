"سعفان" يلتقي العمالة العائدة من الخارج بالبحر الأحمر لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بالعمالة المصرية العائدة من الخارج بمحافظة البحر الأحمر، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة في مجال ريادة الأعمال.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وسعيد عبدالراضي مدير مديرية القوى العاملة، وإيهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها مصر، لافتًا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناع كاملة بفكرة مشروعهم، ولكي يكتب له في النهاية النجاح.

وقال سعفان: "دورنا هو مساعدة العمالة العائدة خلال المرحلة المقبلة وتقديم كل التسهيلات وإزالة أية عقبة تعترض تنفيذ مشروعهم"، مشيرًا إلى أنه اطلع على المشروعات المقدمة من العمالة العائدة بالبحر الأحمر، مطالبًا من صاحب كل مشروع أن يشرح فكرة مشروعه، للعمل علي مساعدته لتحقيق النجاح والتوفيق.

وطلب الوزير، من مدير مديرية القوى العاملة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر عقد لقاءات مع مجموعة العمالة العائدة علي مدار يومين، للوقوف علي دراسة جدوي المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق بما يحقق الاطمئنان لهم علي مستقبل مشروعاتهم ويزيد من فرصهم في التشغيل، فضلا عن عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتسهيل إجراءات المشروعات.​