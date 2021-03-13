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دودين : العقاب سيطال كل المتورطين في فاجعة السلط

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دودين : العقاب سيطال كل المتورطين في فاجعة السلط دودين : العقاب سيطال كل المتورطين في فاجعة السلط

جي بي سي نيوز :- قال وزير الإعلام  ، صخر دودين، السبت ، إن هناك إجراءات مشددة ستتخذ بعد فاجعة مستشفى السلط، الذي راح ضحيته 6 أشخاص.

وأضاف أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر بشكل صارم بفتح تحقيق شامل في الفاجعة، على ما يكون شاملا وشفافا، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن على الملأ.

وأوضح أن الخصاونة أعلن من النيابات العامة أن تقوم بواجبها في هذا الأمر، بما يمثل من ضوء أخضر لها، ضمانا للنزاهة والشفافية.

وشدد على أن العقاب سيطال كل من تثبت مسؤوليته ضمن القانون ،وفق  "سكاي نيوز عربية" .

وقال وزير الإعلام الأردني إن تعقد اجتماعا طارئا بشأن الحادثة، مؤكدا أنه سيتم إجراءات مشددة وكبيرة.

ووصف ما حدث في المستشفى الواقع شمال العاصمة عمان بـ"يوم حزين من أيام الوطن"، مقدما التعازي إلى ذوي الضحايا.

وقال إن حالة التأهب أعلنت في كل مستشفيات الأردن في وقت سابق اليوم.

وكان 6 أشخاص توفوا من جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، حيث يرقد نحو 200 شخص من مصابي  في غرف العناية المركزة.

وأضاف أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر بشكل صارم بفتح تحقيق شامل في الفاجعة، على ما يكون شاملا وشفافا، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن على الملأ.

وأوضح أن الخصاونة أعلن من النيابات العامة أن تقوم بواجبها في هذا الأمر، بما يمثل من ضوء أخضر لها، ضمانا للنزاهة والشفافية.

وشدد على أن العقاب سيطال كل من تثبت مسؤوليته ضمن القانون ،وفق  "سكاي نيوز عربية" .

وقال وزير الإعلام الأردني إن الحكومة تعقد اجتماعا طارئا بشأن الحادثة، مؤكدا أنه سيتم إجراءات مشددة وكبيرة.

ووصف ما حدث في المستشفى الواقع شمال العاصمة عمان بـ"يوم حزين من أيام الوطن"، مقدما التعازي إلى ذوي الضحايا.

وقال إن حالة التأهب أعلنت في كل مستشفيات الأردن في وقت سابق اليوم.

وكان 6 أشخاص توفوا من جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، حيث يرقد نحو 200 شخص من مصابي فيروس كورونا في غرف العناية المركزة.

وأضاف أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر بشكل صارم بفتح تحقيق شامل في الفاجعة، على ما يكون شاملا وشفافا، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستعلن على الملأ.

وأوضح أن الخصاونة أعلن من النيابات العامة أن تقوم بواجبها في هذا الأمر، بما يمثل من ضوء أخضر لها، ضمانا للنزاهة والشفافية.

وشدد على أن العقاب سيطال كل من تثبت مسؤوليته ضمن القانون ،وفق  "سكاي نيوز عربية" .

وقال وزير الإعلام الأردني إن الحكومة تعقد اجتماعا طارئا بشأن الحادثة، مؤكدا أنه سيتم إجراءات مشددة وكبيرة.

ووصف ما حدث في المستشفى الواقع شمال العاصمة عمان بـ"يوم حزين من أيام الوطن"، مقدما التعازي إلى ذوي الضحايا.

وقال إن حالة التأهب أعلنت في كل مستشفيات الأردن في وقت سابق اليوم.

وكان 6 أشخاص توفوا من جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، حيث يرقد نحو 200 شخص من مصابي فيروس كورونا في غرف العناية المركزة.

جي بي سي نيوز

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