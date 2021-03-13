أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الآسيوي: الشباب يفوز باستفتاء أفضل فريق في منطقة غرب القارة

Print
الآسيوي: الشباب يفوز باستفتاء أفضل فريق في منطقة غرب القارة الآسيوي: الشباب يفوز باستفتاء أفضل فريق في منطقة غرب القارة

الآسيوي: الشباب يفوز باستفتاء أفضل فريق في منطقة غرب القارة

فاز نادي الشباب السعودي في استفتاء فريق الشهر في منطقة غرب آسيا، وذلك عن شهر فبراير، بعدما حصد أعلى الأصوات في التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الشباب على نسبة 45.26 % من أصوات المشاركين، متقدمًا أمام القوة الجوية العراقي الذي حصل على نسبة 26.99 %، مقابل 20.3 % لتشرين السوري الذي حل بالمركز الثالث.

يُذكر أن الشباب فاز خلال شهر فبراير على النصر برباعية نظيفة وعلى الأهلي بثلاثية دون رد أيضًا، وتفوق على الرائد 4-1 مسجلاً 12 هدفًا مقابل 3 أهداف فقط دخلت شباكه ليقدم أوراق اعتماده بقوة في مشوار المنافسة على لقب دوري المحترفين السعودي.الشباب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية