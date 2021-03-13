الشقة بـ450 ألف و2000 جنيه بدل.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد الحكومة للانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل تدريجي منتصف العام الجاري، كما هو مخطط، الأمر الذي ترتب عليه الإسراع في تنفيذ سكن للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى وزارات الحي الحكومي؛ لتيسير عملية الانتقال الكامل لمن يرغب من الموظفين.

ويتم تنفيذ سكن موظفي الوزارات في العاصمة الإدارية في مدينة حدائق العاصمة شمال مدينة بدر، حيث وضع الجهاز خلال الفترة الماضية هذا المشروع على قائمة أولوياته.

وينشر "مصراوي" في التقرير التالي نسب الإنجاز في شقق موظفي الحكومة المنتقلين للعاصمة الإدارية، والأسعار وطريقة السداد، والتي جاءت على النحو التالي:

الأسعار وطرق السداد:

المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن المرحلة الأولى من نقل الموظفين تصل لـ40 ألف موظف، مضيفًا أنه سيتم توفير بدل حافز من خلال شقق سكنية قريبة من الحي الحكومي في مدينة بدر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفذيونية، أن الموظف الذي لا يرغب في الحصول على وحدة سكنية سيحصل على بدل انتقال، والذي يصل لـ2000 جنيه شهريا للموظف الأقل من درجة المدير العام.

وتابع: "الوحدات السكنية المخصصة للموظفين راغبي الحصول على وحدة سكنية، تبلغ مساحتها 118 مترًا، لافتًا إلى أن الشقة كلفت وزارة الإسكان 675 ألف جنيه وتنتمي إلى الإسكان المتوسط، لكن سيتم إعفاء الموظف من ثمن الأرض والمرافق المقدرة بـ225 ألف جنيه ليصبح ثمن الوحدة 450 ألف جنيه، مؤكدا أنه سيتم توفير تسهيلات كبيرة في السداد.

وأوضح سعد أن مقدم سعر الوحدة السكنية 25% وتطلب على مراحل بما يقدر بـ110 آلاف جنيه، فيما سيكون باقي المبلغ على أقساط ربع سنوية تمتد على سبع سنوات، حيث سيتم توفير بدل سكن من خلاله سيتم تغطية قيمة الأقساط.

ويمكن مشاهدة المداخلة الهاتفية للمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قناة صدى البلد من هنا.

مواصفات الشقق:

يبعد سكن موظفي الوزارات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، حوالي 15 كيلو مترًا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع بـ3.2 مليار جنيه، حيث يتكون من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور.

وبلغت نسبة الإنجاز نحو 94%، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف إلى 98%، وأعمال الكهرباء إلى 83% وأعمال الطرق والاتصالات إلى 84%، بينما وصلت أعمال الغاز الطبيعى إلى 85%.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن من المقرر أن يتم البدء في تسليم الوحدات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من فرش إحدى الشقق وتشطيبها "سوبر لوكس"؛ لتكون نموذجًا لباقي الشقق.

ويمكن مشاهدة فيديو من داخل إحدى الشقق من هنا.

وتم مؤخرًا تجربة أعمال الإنارة بعدد من عمارات المشروع، كما تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بموقع مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، بجانب الانتهاء أيضًا من تنفيذ حضانة ومدرسة ثانوية، ويجرى العمل حاليًا لتنفيذ ملاعب وأسواق ووحدات صحية وغيرها من الخدمات.

ويضم المشروع جميع الخدمات من مدارس وحضانات وملاعب، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختارة بعناية ومن أجود الأنواع.