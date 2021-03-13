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الاتحاد الإفريقي يعرب عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للدولة الليبية

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الاتحاد الإفريقي يعرب عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للدولة الليبية الاتحاد الإفريقي يعرب عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للدولة الليبية

مصراوي Masrawy

10:35 م السبت 13 مارس 2021

أديس أبابا - (أ ش أ):
تقدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي محمد بالتهنئة لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول على ثقة مجلس النواب.
وأثنى فقي في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم السبت على استكمال إجراءات تعيين حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، مشيدا بهذا التقدم المتميز على طريق السلام والمصالحة والوئام الليبي الشامل.
وأكد استعداد مفوضية الاتحاد الإفريقي الكامل وسائر مؤسسات المنظمة القارية لدعم الحكومة الجديدة بما تراه مناسبا في شتى المجالات ذات الصلة.

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