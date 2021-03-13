أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرازيل تتجاوز الهند وتصبح ثاني أكبر دولة في العالم في إصابات كورونا

Print
البرازيل تتجاوز الهند وتصبح ثاني أكبر دولة في العالم في إصابات كورونا البرازيل تتجاوز الهند وتصبح ثاني أكبر دولة في العالم في إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

09:34 م السبت 13 مارس 2021

برازيليا - (د ب أ)

تجاوزت البرازيل الهند لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الرسمية.

وذكرت وزارة الصحة في برازيليا، أنه تم تسجيل 85 ألفا و663 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 11 مليونًا و363 ألفًا و380، مقارنة بـ 11 مليونًا و333 ألفًا في الهند، التي كانت في المركز الثاني سابقًا.

وأضافت وزارة الصحة أن 275 ألفا و105 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن بسبب (كوفيد-19) في البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة.

وانهار النظام الصحي في عدة مدن، بما في ذلك ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس، وهناك أماكن أخرى مهددة، بما في ذلك بعض الولايات الجنوبية التي تتمتع عموما ببنية تحتية ومؤسسات صحية أفضل.

وذكرت بوابة "جي 1" ، أن المستشفيات في 53 مدينة بولاية ساو باولو الغنية وصلت إلى 100% من طاقتها. وتوفي ما لا يقل عن 45 مريضًا بـ(كوفيد-19) أثناء انتظارهم سريرًا في وحدات العناية المركزة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية