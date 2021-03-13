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الأرصاد تكشف طقس أول يوم دراسة بالترم الثاني (بيان بالدرجات)

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الأرصاد تكشف طقس أول يوم دراسة بالترم الثاني (بيان بالدرجات) الأرصاد تكشف طقس أول يوم دراسة بالترم الثاني (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

08:34 م السبت 13 مارس 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد أول أيام الترم الثاني للدراسة، طقسًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلا على السواحل والرياح معتدلة، وحارا على جنوب سيناء، وحارا جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتتنبأ الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلًا على شمال البلاد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء باردا على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

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