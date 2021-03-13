ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يضطر السلطة الفلسطينية إلى تمديد الإغلاق

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يُطبَّق القرار بدءًا من الاثنين لمدة 5 أيام

مدَّدت السلطة الفلسطينية اليوم السبت إجراءات الإغلاق في جميع المحافظات لمدة خمسة أيام إضافية؛ وذلك في مسعى لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، نقلته "فرانس 24"، بأنه تقرر استمرار الإجراءات المعلَنة من قِبل المحافظين اليوم وغدًا، وإغلاق شامل لجميع المحافظات بدءًا من صباح الاثنين لمدة خمسة أيام.

وارتفع عدد الإصابات اليومية إلى قرابة الألفَي إصابة بعدما كانت في حدود الألف إصابة، في حين بلغت حالات الوفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 27 حالة بعدما كانت حالات الوفاة لا تتعدى 15 حالة.فلسطين فيروس كورونا الجديد