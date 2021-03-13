"القومي للمرأة" يستنكر جريمة إلقاء طبيبة من شرفة منزلها بالدور السادس

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مصراوي Masrawy

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، استنكاره الشديد لقيام 3 أشخاص بإلقاء طبيبة من شرفة شقتها بالدور السادس لاشتباههم في سلوكها.

وأعربت مرسي، في بيان لها اليوم السبت، عن حزنها للحادث الأليم، قائلة إن الجميع يرفض جميع أشكال العنف والبلطجة، وستظل مصر دائمًا دولة قانون ومؤسسات وغير مقبول قيام الأفراد بالاعتداء علي بعضهم البعض.

وأكدت مرسي أن المجلس القومي للمرأة على أتم استعداد لتقديم المساندة القانونية اللازمة لأسرة الضحية من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، لاسترجاع حق الضحية ومعاقبة من قاموا بالاعتداء عليها حتى يكونوا عبرة وعظة لمن يقوموا بمثل هذه الجرائم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور من الأهالي على جثة أسفل العقار بكامل ملابسها، وبالفحص تبين أنها المجني عليها تدعى "د. ص" 34 سنة، تعاني من كسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها، ونقلت جثتها إلى المشرحة بقرار من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة وكشف غموض الحادث.