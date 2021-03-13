مصرع 6 أشخاص في انفجار صهريج داخل مصنع في تونس

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مصراوي Masrawy

تونس - (ا ف ب)

أودى انفجار صهريج وقع داخل مصنع للإسفلت بمنطقة قابس الصناعية جنوب شرق تونس السبت، بحياة ستة أشخاص وأدى لإصابة شخص آخر. ولا يزال البحث عن ضحايا آخرين متواصلاً بينما لم تعرف بعد أسباب الحادث.

قتل ستة أشخاص وأصيب آخر بجروح اليوم السبت عندما انفجر صهريج بمصنع إسفلت في المنطقة الصناعية بقابس جنوب شرق تونس، حسبما أفادت الحماية المدنية.

في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة إن الانفجار "الذي لا تعرف بعد أسبابه" وقع الساعة التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضح أنه "أوقع ستة ضحايا وجريحًا في حصيلة أولية".

وتوفي أربعة من الضحايا في موقع الانفجار، فيما قضى اثنان بعد نقلهما إلى مستشفى قابس.

وأضاف تريعة أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين متواصلة، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية تصاعد دخان أسود من مكان الانفجار غطى جزءا من المنطقة الصناعية بقابس.