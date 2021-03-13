أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليونان تحذر من مخاطر مفاعل نووي تركي على المنطقة

Print
اليونان تحذر من مخاطر مفاعل نووي تركي على المنطقة اليونان تحذر من مخاطر مفاعل نووي تركي على المنطقة
يشيد في محافظة مرسين جنوب البلاد

اليونان تحذر من مخاطر مفاعل نووي تركي على المنطقة

حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، من أن مفاعل "أكويو" النووي في محافظة مرسين التركية الجنوبية يهدد أمن المنطقة، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (السبت).

وبين "ديندياس" في مكالمته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أن تركيا تبني محطة نووية في "أكويو".

واعتبر أن "مفاعل أكويو النووي يشكل خطراً أمنياً على دول أخرى قريبة من تركيا، في ضوء عدم رغبة أنقرة في مشاركة المعلومات حول المفاعل".

وأشار "ديندياس" إلى أن المفاعل التركي قد يصبح "تشيرنبول" جديدًا في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووقعت تركيا وروسيا اتفاقية تعاون لبناء محطة الطاقة عام 2010، ووضع المسؤولون حجر الأساس للمشروع عام 2018.وزير الخارجية اليوناني مفاعل أكويو النووي مفاعل نووي تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية