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ظاهرها امرأة لكنها ليست أنثى .. "صينية" تكتشف بعد 24 عامًا أنها رجل

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ظاهرها امرأة لكنها ليست أنثى .. "صينية" تكتشف بعد 24 عامًا أنها رجل ظاهرها امرأة لكنها ليست أنثى .. "صينية" تكتشف بعد 24 عامًا أنها رجل
لم تحض طيلة عمرها قط.. ولا تملك رحمًا ولا مبيضين

ظاهرها امرأة لكنها ليست أنثى ..

على الرغم من أن ذهابها إلى الطبيب كان بغرض التداوي من إصابة في الكاحل، وليس عدم الإنجاب بعد مرور سنة على زواجها، فقد أصيبت امرأة صينية تدعى بينغ بييغ، في 25 من العمر، بصدمة عنيفة عندما أخبرها الطبيب أنها ذكر من النوع ثنائي الجنس، وليس أنثى حقيقية.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي أوردت القصة أن الأشعة السينية كشفت أن عظام بينغ بييغ لم تنمُ بعد سن المراهقة، كما أنها لم تحض قط.

وأضافت أن بينغ بييغ لم تتعاط بجدية مع عدم حيضها، بحكم أن أعضاءها التناسلية الخارجية لم تدفعها أبدًا إلى التشكيك في جنسها، وفقًا لـ"الحرة".

وأوضحت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن الاختبارات بينت أن لدى بينغ بينغ نمطًا جينيًا موجود عادة في الذكور، الذين لديهم أعضاء تناسلية ليست من الواضح أنها لذكور أو إناث.

وأشارت إلى أن الأطباء أفادوا بأن بينغ بييغ تفتقر إلى الرحم والمبيضين، وليس لديها أعضاء تناسلية ذكرية ولا تفاحة آدم، وعليها الآن اختيار الهوية الجنسية التي تريد، وهو ما يستغرق تحقيقه وقتًا طويلاً، بحسب تشخيصهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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