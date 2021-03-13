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3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة الـ23 من دوري المحترفين.. تعرَّف عليها

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3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة الـ23 من دوري المحترفين.. تعرَّف عليها 3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة الـ23 من دوري المحترفين.. تعرَّف عليها

3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة الـ23 من دوري المحترفين.. تعرَّف عليها

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

واختار الفريق الفني في الرابطة أهداف كل من المحترف المغربي بصفوف الفتح مراد باتنا في مرمى الباطن، الذي سجله بعد مرور 18 ثانية فقط على انطلاقة المباراة؛ ليكون بذلك خامس أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته.

وينافس هدف باتنا كل من هدف النيجيري ليك جيمس لاعب القادسية في مرمى العين، وهدف الفرنسي بافيتمبي قوميز لاعب الهلال الثاني في مرمى الوحدة، الذي سجله بضربة رأسية جميلة عند الدقيقة الـ(55).

ومن المنتظر أن يحسم تصويت الجمهور، وجهة جائزة صاحب أجمل هدف عبر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين بموقع "تويتر"، على أن تعلن النتيجة النهائية غدًا الأحد.رابطة الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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