أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السلطات اليمنية تسلم 21 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي للصليب الأحمر

Print
السلطات اليمنية تسلم 21 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي للصليب الأحمر السلطات اليمنية تسلم 21 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي للصليب الأحمر
تم نقلهم لمطار سيئون تمهيدًا لإعادتهم لذويهم

السلطات اليمنية تسلم 21 طفلاً جندتهم ميليشيا الحوثي للصليب الأحمر

سلّمت السلطات اليمنية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 21 طفلاً كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي بجبهة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الجيش الوطني سلم الصليب الأحمر الدولي دفعتين من (21) طفلاً جندتهم الميليشيات في تصعيدها الأخير بجبهات القتال بمحافظة مأرب، قبل أن يقعوا أسرى بيد الجيش.

وأوضح أنه تم استلامهم ونقلهم من مطار سيئون لإعادتهم إلى أسرهم، واعتبر "الإرياني" ذلك، تأكيداً لاستمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال.

وأكد في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استدراج المئات من الأطفال من منازلهم ومدارسهم وغسل أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، والزج بهم في محارق الموت بمختلف جبهات القتال في محافظة مأرب، يشكل جرائم حرب، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وقوانين حماية الطفولة.ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن"

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

شبكة عيون الإخبارية