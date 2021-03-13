اليونان تحذر من مخاطر مفاعل نووي تركي على المنطقة

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يشيد في محافظة مرسين جنوب البلاد

حذر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، من أن مفاعل "أكويو" النووي في محافظة مرسين التركية الجنوبية يهدد أمن المنطقة، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (السبت).

وبين "ديندياس" في مكالمته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أن تركيا تبني محطة نووية في "أكويو".

واعتبر أن "مفاعل أكويو النووي يشكل خطراً أمنياً على دول أخرى قريبة من تركيا، في ضوء عدم رغبة أنقرة في مشاركة المعلومات حول المفاعل".

وأشار "ديندياس" إلى أن المفاعل التركي قد يصبح "تشيرنبول" جديدًا في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووقعت تركيا وروسيا اتفاقية تعاون لبناء محطة الطاقة عام 2010، ووضع المسؤولون حجر الأساس للمشروع عام 2018.وزير الخارجية اليوناني مفاعل أكويو النووي مفاعل نووي تركيا