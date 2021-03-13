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مستشفى تربة: الرعاية المنزلية مستمرة بلقاح "كورونا".. والموعد شرط إلزامي

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مستشفى تربة: الرعاية المنزلية مستمرة بلقاح "كورونا".. والموعد شرط إلزامي مستشفى تربة: الرعاية المنزلية مستمرة بلقاح "كورونا".. والموعد شرط إلزامي
"الغامدي" حثَّ الجميع على المسارعة بالتسجيل عبر "صحتي" لحمايتهم من الجائحة

مستشفى تربة: الرعاية المنزلية مستمرة بلقاح

تواصل صحة الطائف ممثلة بمستشفى تربة استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي جرعات لقاح كوفيد-19 في المقر المعد داخل المستشفى، وبالأوقات المحددة، من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً. وكثفت إدارة مستشفى تربة جدول زيارة المرضى في منازلهم؛ ليتمكنوا من تلقي جرعات اللقاح من خلال الفِرق الطبية الميدانية بقسم الرعاية المنزلية التابعة للمستشفى، مؤكدة أن العمل ما زال مستمرًّا، وأن الحصول على موعد سابق يعتبر شرطًا إلزاميًّا.

وفي سياق متصل، حث مدير مستشفى تربة العام، الأخصائي همام الغامدي، الجميع على المسارعة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على المواعيد المتاحة لأخذ اللقاح لحمايتهم من هذا الوباء.

يُشار إلى أن "الصحة" أسهمت بشكل كبير في توفير جرعات اللقاح بمختلف مناطق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.لقاح كورونا تطبيق صحتي الجديد مستشفى تربة العام وزارة الصحة صحة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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