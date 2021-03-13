شبورة ودافئ نهارًا.. الأرصاد تكشف طقس أول يوم دراسة بالترم الثاني بالدرجات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد أول أيام الترم الثاني للدراسة، طقسًا دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على شمال البلاد، مائل للبرودة على جنوب سيناء بارد على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

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