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​عضو "دينية الشيوخ": مراكز الشباب تحمي النشء من الإدمان والجماعات الظلامية

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​عضو "دينية الشيوخ": مراكز الشباب تحمي النشء من الإدمان والجماعات الظلامية ​عضو "دينية الشيوخ": مراكز الشباب تحمي النشء من الإدمان والجماعات الظلامية

مصراوي Masrawy

08:24 م السبت 13 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد سليم، عضو اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، نجحت في العمل بعيدًا عن الجزر المنعزلة، وهو ما انعكس على تحقيقها نتائج جيدة في عدد من الملفات.

وأكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، اليوم السبت، أن وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، ضربت أروع الأمثلة في التنسيق فيما بينهما، من خلال عملية استبدال الأراضي بسعرها العادل لصالح إقامة مراكز شباب عليها، مشيدًا بجهود رئيس هيئة الأوقاف الجديد المهندس علاء عبدالعزيز في الاهتمام بذلك الملف.

وأكد أن ملف الشباب أحد أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح اهتمامًا خاصًا، وهو ما وضح من توجيهاته المستمرة للحكومة، لافتًا إلى انتشار مراكز الشباب في القرى يساعد على مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وأشار إلى أن مراكز الشباب تحافظ على النشء من مخاطر الإدمان، وتحصنه من الجماعات الظلامية، خاصة أنهم سيجدون الأماكن المؤهلة لقضاء وقت الفراغ فيها.

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